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Pria di Jeneponto Begal Mantan Istri, Sontoloyo

Pria di Jeneponto Begal Mantan Istri, Sontoloyo
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Pelaku pembegal sadis inisial ASS dikawal anggota URC Resmob Polres Jeneponto memegang kakinya di kursi roda seusai dirawat setelah dilumpuhkan polisi dengan timah panas, di RSUD Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Polres Jeneponto.

jpnn.com - Pria berinisial ASS (40) dilumpuhkan polisi dengan timah panas saat hendak melarikan diri setelah ditangkap terkait kasus begal.

Pelaku ASS diringkus setelah membegal barang berharga milik mantan istrinya berinisial SN, di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Pelaku diamankan anggota kemarin di rumah keluarganya yang diduga menjadi tempat persembunyiannya," kata Kasat Reskrim Polres Jeneponto AKP Nurman Matasa, Minggu (6/9/2026).

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Penangkapan pelaku di Desa Maero, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto pada Sabtu (5/9/2026), setelah tim Unit Reaksi Cepat (URC) Resmob Polres Jeneponto mengetahui keberadaan pelaku begal itu.

Dalam perjalanan, pelaku yang merupakan residivis ini berdalih hendak buang air dan meminta agar berhenti di jalanan.

Saat singgah, pelaku berontak dan mendorong petugas agar bisa melarikan diri, namun akhirnya dilumpuhkan.

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"Sudah diberikan tembakan peringatan tiga kali, tapi diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur, dilumpuhkan pada bagian betis kaki kanannya. Pelaku sudah ditangani di Rumah sakit, dan dibawa ke kantor untuk diproses," tutur Nurman.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dan kekerasan tersebut di Kantor Polres Jeneponto usai mengalami pembegalan sadis oleh mantan suaminya sendiri pada Senin (31/8/2026).

Pria berinisial ASS (40) dilumpuhkan polisi dengan timah panas saat hendak melarikan diri setelah membegal mantan istri. Begini kejadiannya.

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