Pria di Kembangan Jakbar Habisi Nyawa Rekan Kerjanya, Polisi Masih Dalami Motif Pelaku
jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria berinisial BDW, 45, menjadi korban pembunuhan oleh rekan kerjanya T, 51, di indekos wilayah Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat (3/10) sore. Polisi mendalami motif pelaku nekat menghabisi korban.
"Saat ini kami masih melakukan pendalaman terkait motifnya," kata Kapolsek Kembangan Kompol Taufik Ikhsan di Jakarta, Rabu.
Selain mendalami motif, pihak kepolisian juga akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku sehingga nekat melakukan aksi keji tersebut.
"Kami juga akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan pelaku, karena ada indikasi kondisi kejiwaan yang belum stabil,” kata dia.
Taufik menuturkan, pelaku yang berhasil ditangkap pada Jumat (3/10) malam itu, ternyata baru bekerja di proyek tempat korban bekerja selama dua hari.
"Karena masih teman dari mandor proyek, pelaku diizinkan menumpang menginap di kontrakan yang ditempati korban yang telah lebih dulu bekerja di sana selama lebih dari satu tahun," katanya.
Adapun dalam pemeriksaan kepolisian, pelaku ternyata berasal dari daerah yang sama dengan korban, yakni Majalengka, Jawa Barat.
"Pelaku sama korban sama-sama orang Majalengka, tapi beda kampung ya," tutur Taufik.
