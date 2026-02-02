Pria di Muaro Jambi Ditemukan Tewas Dalam Sumur, Basarnas Evakuasi

jpnn.com - JAMBI - Seorang pria di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ditemukan tewas di dalam sumur. Warga bernama Rustam (48) itu diduga tewas akibat keracunan udara dari dalam sumur yang dibersihkannya. Tim Basarnas Jambi kemudian melakukan evakuasi terhadap korban.

"Korban bernama Rustam (48) ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di dalam sebuah sumur setelah sebelumnya tercium aroma tidak sedap dari lokasi tersebut, sehingga Basarnas turun melakukan evakuasi," kata Humas Basarnas Jambi M Luthfi di Jambi, Senin (2/2).

Kejadian diketahui pada pukul 10.30 WIB ketika salah seorang warga mencurigai adanya bau busuk yang menyengat dari luar rumah korban. Saat melakukan pengecekan, saksi terkejut menemukan sesosok tubuh berada di dalam sumur tersebut.

Laporan kemudian diteruskan kepada Kepala Desa Kasang Kumpeh Ana, yang segera menghubungi Kantor SAR Jambi.

Setelah menerima laporan darurat tersebut, Kantor SAR Jambi langsung menerjunkan satu tim Rescue yang beranggotakan tujuh personel.

Menggunakan kendaraan Rescue Car dan peralatan evakuasi lengkap, tim tiba di lokasi kejadian perkara (LKP) dan langsung melakukan evakuasi terhadap korban.

"Tim bergerak cepat menuju lokasi yang berjarak sekitar 4,6 kilometer dari kantor. Setibanya di sana, tim langsung berkoordinasi dengan unsur terkait dan melakukan teknik evakuasi di ruang terbatas," ujar Luthfi.

Proses evakuasi yang menggunakan peralatan mountaineering dan Confined Space Rescue (CSR) berlangsung sekitar 12 menit. Korban akhirnya diangkat ke permukaan.