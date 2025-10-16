Pria di Musi Rawas Ditangkap Gara-Gara Ancam Orang dengan Parang
jpnn.com - MUSI RAWAS - Seorang pria berinisial KU (45), warga Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (Mura) ditangkap seusai mengancam seseorang menggunakan sebilah parang.
Peristiwa tersebut terjadi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Senin (30/6) sekitar pukul 21.00 WIB, dengan korban berinisial AI (54).
"Pelaku saat ini sudah diamankan," ujar Kasat Reskrim Polres Mura AKP Redho Agus Suhendra, Kamis (16/10).
Redho mengatakan kejadian bermula saat pelaku mendatangi korban sambil menuduh korban mencuri buah kelapa sawit miliknya.
Pelaku kemudian mengejar korban dengan membawa parang, sehingga korban berlari menyelamatkan diri dan masuk ke rumah warga.
Warga sekitar pun mengadang pelaku hingga situasi terkendali.
“Akibat kejadian tersebut, korban merasa terancam dan tidak senang, sehingga melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Musi Rawas," kata Redho.
Petugas berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan langsung menangkap di rumah pelaku, di Kelurahan Muara Lakitan, Selasa (14/10) sekitar pukul 16.00 WIB.
Tim Landak Satreskrim Polres Mura menangkap pria berinisial KU (45), pelaku ditangkap usai mengancam seorang pria dengan sebilah parang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Misteri Truk Terbakar Berisi Jasad di Ogan Ilir, Polisi Ungkap Fakta Berikut
- Pelaku Curat Motor dan Penadah Diringkus Polda Sumsel, Siap-Siap yang Lain
- Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya
- Polda Sumsel Bekuk Pelaku Curas yang Resahkan Warga Palembang
- Edarkan Sabu-Sabu, Sopir Truk Batu Bara di Musi Rawas Ditangkap
- Polda Sumsel Tangkap Lima Pelaku Pungutan Liar di Simpang Tol Keramasan