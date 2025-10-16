menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pria di Musi Rawas Ditangkap Gara-Gara Ancam Orang dengan Parang

Pria di Musi Rawas Ditangkap Gara-Gara Ancam Orang dengan Parang

Pria di Musi Rawas Ditangkap Gara-Gara Ancam Orang dengan Parang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pak Polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MUSI RAWAS - Seorang pria berinisial KU (45), warga Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas (Mura) ditangkap seusai mengancam seseorang menggunakan sebilah parang.

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Senin (30/6) sekitar pukul 21.00 WIB, dengan korban berinisial AI (54).

"Pelaku saat ini sudah diamankan," ujar Kasat Reskrim Polres Mura AKP Redho Agus Suhendra, Kamis (16/10).

Baca Juga:

Redho mengatakan kejadian bermula saat pelaku mendatangi korban sambil menuduh korban mencuri buah kelapa sawit miliknya.

Pelaku kemudian mengejar korban dengan membawa parang, sehingga korban berlari menyelamatkan diri dan masuk ke rumah warga.

Warga sekitar pun mengadang pelaku hingga situasi terkendali.

Baca Juga:

“Akibat kejadian tersebut, korban merasa terancam dan tidak senang, sehingga melaporkan perbuatan pelaku ke Polres Musi Rawas," kata Redho.

Petugas berhasil mengetahui keberadaan pelaku dan langsung menangkap di rumah pelaku, di Kelurahan Muara Lakitan, Selasa (14/10) sekitar pukul 16.00 WIB.

Tim Landak Satreskrim Polres Mura menangkap pria berinisial KU (45), pelaku ditangkap usai mengancam seorang pria dengan sebilah parang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI