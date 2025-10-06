Pria di OKI Tewas Ditembak Saat Berboncengan Motor dengan Istri

jpnn.com, OKI - Peristiwa penembakan terjadi Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten ogan Komering Ilir (OKI), Senin (6/10) sekitar pukul 07.00 WIB.

Korban penembakan tersebut ialah seorang pria berinisial K (40) warga Dusun Baru, Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal tewas. Aksi penembakan ini bahkan viral di media sosial Instagram.

Berdasarkan keterangan istri korban yang juga saksi mata, peristiwa itu bermula saat keduanya berboncengan sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah usai berkunjung di kediaman keluarganya.

Saat melintas di jalan Poros Desa Sungai Jeruju, Tiba-tiba pelaku berinisial R (25) muncul dari balik mobil dan langsung menembakan senjata api rakitan ke arah korban.

Tembakan tersebut mengenai dada korban hingga korban tewas di tempat kejadian perkara.

Usai melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Kapolsek Cengal Iptu Agus Mahyudi membenarkan adanya aksi penembakan tersebut.

"Saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap pelaku, serta mengumpulkan keterangan para saksi di lokasi," kata Iptu Agus singkat. (mcr35/jpnn)