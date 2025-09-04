Pria di Pagaralam Sembelih 100 Kucing, Lalu Menjualnya Sebagai Daging Sapi

jpnn.com, PAGARALAM - Polisi mengamankan seorang pria yang viral di media sosial karena aksinya tega memotong atau menyembelih binatang yakni kucing.

Daging kucing tersebut kemudian dijual ke masyarakat dengan mengaku daging sapi.

Pelaku bernama Sujady (55) warga Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Kasat Reskrim Polres Pagaralam Iptu Irawan Adi Candra mengungkapkan, pelaku ditangkap kurang dari 24 jam setelah laporan masuk.

"Pelaku diamankan di Hotel Telaga Biru, Jalan Mayor Ruslan, Kecamatan Pagar Alam Utara," ungkap Irawan, Kamis (4/9).

Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti satu ekor kucing jenis Anggora, dua bilah pisau tanpa izin, serta KTP atas nama pelaku.

"Dari keterangan saksi, pelaku ini sempat menjual daging kucing tersebut kepada masyarakat,” ujar Irawan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku telah melakukan aksinya selama sekitar empat bulan.