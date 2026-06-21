menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi

Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi

Pria di Palembang Dibacok Saat Mempertahankan Motor, 1 Pelaku Ditangkap, 1 Masih Diburu Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembacokan di Palembang. Ilustrasi Foto: Ardissa Barack/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pria, Aditya Saputra (23), warga Jalan DI Panjaitan, Lorong Asli, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan, mengalami luka serius setelah diserang dua orang tak dikenal saat mempertahankan sepeda motornya dari upaya pembegalan.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Bungaran V, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan SU I, Kota Palembang, Sumsel, Jumat (19/6) sekitar pukul 21.30 WIB. 

Dari keterangan korban, kejadian berawal saat dia melintas di lokasi dan dihentikan dua orang tak dikenal.

Baca Juga:

Lalu, salah satu pelaku berpura-pura meminta diantar menuju kawasan Plaju.

Namun, di tengah perjalanan, pelaku tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan berusaha merampas barang berharga serta sepeda motor korban.

Aditya yang berupaya mempertahankan kendaraannya justru menjadi sasaran serangan brutal. 

Baca Juga:

Korban mengalami sejumlah luka bacok dan tusukan di beberapa bagian tubuh, termasuk leher, kepala, tangan, lengan, dagu, hidung, hingga kedua lutut. 

Dalam kondisi terluka, korban sempat berteriak meminta pertolongan warga.

Seorang pria di Palembang dibacok saat mempertahankan sepeda motor dari pelaku perampasan. Satu pelaku ditangkap warga, satu lagi masih diburu polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI