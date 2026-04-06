Pria di Palembang Diduga Coba Culik Siswa SD dengan Iming-Iming Roti

jpnn.com, PALEMBANG - Pria berinisial MT (25), warga Lorong Pasar Buah, Kecamatan Jakabaring, Palembang, diserahkan ke Polrestabes Palembang setelah diduga melalukan percobaan penculikan terhadap seorang siswa kelas 5 SD berinisial R (11) pada Senin (6/4/2026).

Pelaku ditangkap oleh orang tua korban Heri (52) di lingkungan SDN 136 kawasan Kedaung Ilir Barat (IB) I Palembang saat kedapatan tengah menunggu korban pulang sekolah.

Aksi dugaan penculikan ini bermula pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB di simpang lampu merah Kedaung.

Menurut keterangan Heri, pelaku sempat mengejar anaknya dan berusaha membujuk korban untuk ikut.

"Anak saya bercerita bahwa pelaku mengejarnya dan memberikan iming-iming donat aga mah ikut. Namun, roti itu langsung dibuang oleh anak saya," ungkap Heri saat memberikan keterangan di Mapolrestabes Palembang.

Meski ditolak, pelaku terus membuntuti korban hingga me gerbang sekolah dan berjanji akan menjemputnya saat jam pulang sekolah tiba.

Baca Juga: Anggota KKB Pelaku Penembakan Tito Karnavian Nekat Tabrak Kendaraan Petugas

Merasa curiga dengan cerita anaknya, memutuskan untuk mencintai di sekolah pada pukul 11.30 WIB, saat itulah ia mendapati MT tengah mengendap-ngendap menunggu korban di sekitar lokasi.

Heri bersama warga kemudian mengamankan pelaku dan membawanya ke pihak kepolisian.