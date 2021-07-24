Pria di Palembang Tewas Dibacok Gegara Tegur Pelaku, Polisi Buru IW

jpnn.com, PALEMBANG - Peristiwa berdarah kembali terjadi di Kota Palembang.

Pria lanjut usia bernama Suharno Taryak (72), warga Lorong Karang Kuang, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, tewas setelah menjadi korban pembacokan, Senin (15/6/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Korban mengalami luka bacok di bagian lengan kiri dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Baca Juga: CCTV Rekam Maling Bawa Motor Pengunjung RS Bhayangkara Palembang

Berdasarkan keterangan anak korban, Dian, kejadian bermula saat terduga pelaku berinisial IW mendatangi lokasi kejadian di Jalan Batu II, Lorong Manggis, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II.

Saat itu korban menegur pelaku. Namun, teguran tersebut diduga memicu emosi IW hingga terjadi adu mulut yang berujung perkelahian.

Dalam insiden tersebut, korban mengalami dua luka bacok di lengan kiri sebelum akhirnya meninggal dunia.

Mendapati laporan kejadian, personel Polsek SU II bersama Tim Inafis, Piket Reskrim dan SPKT Polrestabes Palembang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa sejumlah saksi.

"Benar, setelah menerima laporan kami langsung menuju TKP untuk melakukan penyelidikan dan meminta keterangan para saksi yang berada di lokasi kejadian," ungkap Pamapta Polrestabes Ipda Hendra Yuswoyo.