Pria di Palembang Tikam Tukang Tampal Ban, Diduga Dendam Lama

Pria di Palembang Tikam Tukang Tampal Ban, Diduga Dendam Lama

Pria di Palembang Tikam Tukang Tampal Ban, Diduga Dendam Lama
Korban saat dirawat di RS Bari Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - Firmansyah (38) warga Jalan Remifa, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati Palembang menjadi korban penikaman oleh seorang pria. 

Aksi penikaman ini terjadi di Jalan Opi Raya, Kecamatan Jakabaring Palembang, Kamis (20/11/2025) sekitar pukul 11.00 WIB. 

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka robek di tangan dan kepala bagian samping luka sayatan. 

Korban saat ini harus dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Baru Palembang untuk mendapatkan perawatan dari tim medis. 

Sedangkan pelaku RZ kabur usai melakukan aksinya menggunakan senjata tajam (sajam) jenis pisau cutter.

Korban Firmansyah menerangkan bahwa kejadian ini diduga adanya dendam lama yang dipendam oleh pelaku lantaran korban tidak mau meminjamkan lagi kendaraannya.

"Saya ini tidak ada masalah dengan dia. Mungkin karena saya tidak meminjamkan motor lagi ke dia ini sehingga timbul hal tersebut," ungkap Firmansyah. 

Sebelumnya, kata Firmansyah, pelaku sering meminjam kendaraannya hingga membuatnya kesal. 

Diduga gegara dendam lama, seorang tukang tambal ban berinisial RZ di Palembang menikam Firmansyah (38), warga Jalan Remifa. Begini kejadiannya.

