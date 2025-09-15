menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya

Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya

Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim SAR Basarnas Pekanbaru mengevakuasi jenazah korban tewas dalam neon box. Foto:Basarnas Pekanbaru

jpnn.com - Tim SAR gabungan mengecam seorang pekerja yang terjebak di dalam Neon Box di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Minggu malam 14 September 2025.

Humas Basarnas Pekanbaru Kukuh Widodo mengatakan pihaknya awalnya mendapat laporan sekitar pukul 23.15 WIB dari warga bernama Wira.

“Wira melaporkan rekannya bernama Andi warga Pekanbaru diketahui sedang memperbaiki lampu di dalam Neon Box sejak sore,“ kata Kukuh Senin (15/9).

Baca Juga:

Namun, sekitar pukul 22.00 WIB, Andi tidak merespons meski sudah dipanggil berulang kali.

Saat diperiksa, korban terlihat dalam posisi tergantung dan telungkup di dalam Neon Box, sementara kondisi cuaca hujan deras.

“Korban kami temukan sudah meninggal dunia. Penyebabnya masih diselidiki pihak kepolisian,” lanjut Kukuh.

Baca Juga:

Kukuh menambahkan pihaknya mengerahkan 4 personel rescue. Operasi SAR dilaksanakan dengan melibatkan unsur gabungan dari Basarnas Pekanbaru, Reskrim Polda Riau, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, PT Benggala Surya, serta masyarakat sekitar.

Kukuh mengimbau warga agar tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri saat ikut membantu proses evakuasi.

Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pekerja yang terjebak dan tewas di dalam Neon Box di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Minggu malam 14 September 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI