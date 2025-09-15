Pria di Pekanbaru Tewas Dalam Neon Box, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Tim SAR gabungan mengecam seorang pekerja yang terjebak di dalam Neon Box di Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru, Minggu malam 14 September 2025.

Humas Basarnas Pekanbaru Kukuh Widodo mengatakan pihaknya awalnya mendapat laporan sekitar pukul 23.15 WIB dari warga bernama Wira.

“Wira melaporkan rekannya bernama Andi warga Pekanbaru diketahui sedang memperbaiki lampu di dalam Neon Box sejak sore,“ kata Kukuh Senin (15/9).

Namun, sekitar pukul 22.00 WIB, Andi tidak merespons meski sudah dipanggil berulang kali.

Saat diperiksa, korban terlihat dalam posisi tergantung dan telungkup di dalam Neon Box, sementara kondisi cuaca hujan deras.

“Korban kami temukan sudah meninggal dunia. Penyebabnya masih diselidiki pihak kepolisian,” lanjut Kukuh.

Kukuh menambahkan pihaknya mengerahkan 4 personel rescue. Operasi SAR dilaksanakan dengan melibatkan unsur gabungan dari Basarnas Pekanbaru, Reskrim Polda Riau, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, PT Benggala Surya, serta masyarakat sekitar.

Kukuh mengimbau warga agar tetap berhati-hati dan tidak memaksakan diri saat ikut membantu proses evakuasi.