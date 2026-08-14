Pria di Pelalawan Bunuh Teman Wanita, Lalu Buat Skenario Seolah Bunuh Diri

jpnn.com, PELALAWAN - Polsek Pangkalan Kerinci menangkap seorang pria bernama Jamal alias Udin, 27, setelah membunuh teman wanitanya berinisial SS, 46.

Korban ditemukan tewas di sebuah rumah kontrakan di Jalan Markisa Gang Mangga, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 20.30 WIB.

Kapolsek Pangkalan Kerinci Kompol Shilton mengatakan, sebelum polisi tiba di lokasi, pelaku terlebih dahulu membuat skenario seolah-olah baru menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia.

“Saat itu Jamal pulang ke rumahnya dan menemukan pintu rumahnya terkunci. Kemudian dia seolah-olah memanggil-manggil korban SS yang ada di dalam kontrakan sambil menggedor-gedor pintu,” kata Shilton Jumat (14/8).

Aksi tersebut sempat membuat tetangga percaya telah terjadi sesuatu terhadap korban.

Seorang tetangga berinisial P bahkan menyarankan Jamal untuk mendobrak pintu karena khawatir korban mengalami kondisi darurat.

“Saksi mengirim chat WA kepada Jamal bilang, ‘Dobrak aja pintunya Om, mana tahu pingsan’,” ujarnya.

Tak lama kemudian, P melihat Jamal mencongkel jendela rumah kontrakan tersebut.