Pria di Probolinggo Lakukan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung, Bejat!

jpnn.com - Seorang pria berinisial N (41) ditangkap dan menjadi tersangka gegara melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya di Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Kasi Humas Polres Probolinggo Kota Iptu Zainullah Regama menyebut N telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak kandungnya yang kini berusia 17 tahun.

"Kami mengungkap kasus dugaan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak kandung. Seorang pria berinisial N (41) yang merupakan ayah kandung korban, telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan polisi," kata Zainullah, Selasa (6/10/2026).

Zainullah menjelaskan perkara tersebut dilaporkan keluarga korban dan korban pada 24 September 2026. Berdasarkan laporan, dugaan kekerasan seksual berlangsung sejak 2020 hingga Agustus 2026 di rumah yang ditempati korban dan tersangka.

Korban diduga mengalami pencabulan, persetubuhan secara paksa, dan kekerasan fisik ketika menolak perbuatan tersangka.

Dugaan kekerasan tersebut disebut berlangsung berulang selama korban masih menempuh pendidikan sekolah dasar.

Pada akhir Agustus 2026, korban kembali diduga mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan. Korban kemudian melarikan diri dan menginap di rumah tetangga untuk menyelamatkan diri sebelum melapor bersama keluarganya.

Tersangka N ditangkap pada Kamis (1/10) malam ketika warga hendak mendatangi rumahnya. Polisi bergerak cepat ke lokasi dan mengamankan N serta korban ke Polres Probolinggo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.