Pria di Singkawang Tewas dengan Luka Tembak di Dada, Polisi Bergerak

jpnn.com - Polisi menyelidiki penyebab kematian seorang pria berinisial AL (54) yang ditemukan tewas dengan luka di bagian dada di depan rumahnya, di Jalan Kopisan, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Senin (3/8) pagi.

Kapolres Singkawang AKBP Dody Yudianto Arruan mengatakan kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait penemuan seorang warga yang meninggal dunia dengan dugaan mengalami luka akibat tembakan senapan angin.

"Setelah dilakukan pemeriksaan awal di lokasi kejadian, ditemukan adanya luka pada dada sebelah kiri korban yang diduga merupakan bekas tembakan senapan angin," kata Dody, Selasa (3/8/2026).

Korban pertama kali ditemukan oleh seorang penjual ayam yang hendak mengantarkan pesanan ke rumah korban.

Saat tiba di lokasi, saksi mendapati korban dalam posisi tersandar di tembok depan rumah.

AKBP Dody menjelaskan sebelum menemukan korban, saksi juga sempat melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berlari dari arah lokasi kejadian sambil membawa sebuah senapan angin yang diselempangkan di bahu belakang.

Saksi kemudian memanggil salah seorang karyawan korban yang berada tidak jauh dari lokasi untuk membantu memeriksa kondisi korban.

Setelah diperiksa, korban diketahui telah meninggal dunia dan ditemukan adanya luka pada bagian dada.