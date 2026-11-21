jpnn.com - Seorang pria berinisial FA ditangkap lantaran menggunakan nama dan foto Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai foto profil akun WhatsApp.

Pelaku diitangkap oleh personel Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng).

"Penyelidikan berawal dari laporan informasi, tim kemudian melakukan penelusuran digital untuk mengidentifikasi pemilik akun," kata Kepala Subdirektorat 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sulawesi Tengah Kompol Nazarudin dalam keterangannya di Palu, Jumat (20/11/2026).

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Personel Subdirektorat 3 kemudian melakukan penelusuran terhadap akun WhatsApp bernomor 085221xxxxxx dan penyelidikan digital forensik untuk mengidentifikasi penggunanya di wilayah Kota Palu.

Hasil penelusuran mengarah kepada FA yang kemudian diamankan di sebuah warung makan di Jalan Garuda, Kota Palu. Petugas juga mengamankan satu unit telepon seluler Samsung Galaxy A17 5G berwarna hitam yang diduga digunakan untuk mengakses akun tersebut.

FA selanjutnya dibawa ke Markas Direktorat Reserse Siber Polda Sulteng untuk menjalani pemeriksaan. Penyidik juga telah meminta keterangan enam orang saksi, termasuk pihak yang pernah berkomunikasi langsung dengannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, keterangan saksi, dan bukti tangkapan layar percakapan, akun tersebut digunakan FA sebagai bahan candaan kepada orang-orang terdekat karena ingin memamerkan telepon seluler yang baru dibelinya.

“Atas dasar perilaku tersebut, yang bersangkutan mengaku menyesal dan telah menyampaikan permohonan maaf melalui rekaman video serta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya,” kata Nazarudin.