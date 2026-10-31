Pria di Tanimbar Menganiaya Pacar Gegara Cemburu, Sadis

jpnn.com - Pria berinisial ST ditetapkan penyidik Polres Kepulauan Tanimbar sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penganiayaan.

Tersangka ST diduga melakukan penganiayaan berat terhadap kekasihnya, RB, menggunakan senjata tajam di kawasan pertokoan Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"ST telah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah diamankan bersama sejumlah barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut," kata Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Iptu Rivaldy Said, dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat (30/10/2026).

Peristiwa penikaman tersebut terjadi di sebuah gang di belakang Toko MR. D.I.Y., Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis (29/10), sekitar pukul 10.00 WIT.

Hasil pemeriksaan awal, kejadian bermula ketika korban mendatangi tempat kerja tersangka dan memarahinya karena tersangka diduga merusak slot pintu kamar kos korban pada malam sebelumnya.

Keduanya kemudian terlibat pertengkaran di gang belakang pertokoan. Dalam pertengkaran itu, korban disebut sempat memukul kepala tersangka.

Baca Juga: AKBP Edy Herwiyanto Ayah Wali Kota Kediri Dicopot dari Jabatan di Polda Jatim

Tersangka kemudian mengambil gunting yang disimpan di kantong celananya dan menusuk korban berulang kali pada bagian kepala, badan, tangan, dan paha.

Setelah kejadian, tersangka melarikan diri sebelum akhirnya diamankan warga di depan Kantor Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.