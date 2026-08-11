Pria di Tanjung Priok Sengaja Rebahan di Rel saat Kereta Lewat, Tubuhnya Tercerai-Berai

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Polisi mendalami kasus seorang pria berinisial A (36) yang nekat menabrakkan diri ke kereta api yang melintas di kawasan Jalan RE Martadinata, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara (Jakut), Senin.

“Dari hasil pengambilan keterangan saksi-saksi, diduga korban sengaja melakukan bunuh diri," kata Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Handam Samudro di Jakarta, Senin.

Menurut dia, personel Piket Unit Reskrim Polsek Tanjung Priok bersama Tim Identifikasi Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan memeriksa dan melakukan olah tempat kejadian perkara kejadian tersebut

Dia mengatakan korban tersebut dapat diidentifikasi dan jasad korban sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan.

Pihaknya juga masih mendalami alasan korban nekat melakukan tindakan tersebut.

"Kami masih pendalaman," ujar Handam.

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Sebelumnya seorang petugas kereta api yang menjadi saksi berinisial RAA mengatakan korban tersebut duduk di hamparan batu kerikil yang berada di samping rel kereta api sekitar pukul 09.25 WIB.

Korban sempat diteriaki untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun, tiba-tiba korban tidur tengkurap dan sengaja menaruh bagian kepala di bagian rel kereta.