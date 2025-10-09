menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pria di Tasikmalaya Menganiaya Istri yang Suka Main Medsos, Ada Motif Cemburu

Pria di Tasikmalaya Menganiaya Istri yang Suka Main Medsos, Ada Motif Cemburu

Pria di Tasikmalaya Menganiaya Istri yang Suka Main Medsos, Ada Motif Cemburu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Polisi memeriksa tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Markas Polres Tasikmalaya, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Polres Tasikmalaya)

jpnn.com - Penyidik Polres Tasikmalaya menangkap IN (28) yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, AN (27) hingga korban mengalami luka serius.

Penganiayaan terjadi di Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Konon IN tega menganiaya sang istri lantaran kesal dan cemburu terhadap korban yang sering main media sosial (medsos).

Baca Juga:

"Motifnya cemburu, korban suka main Tiktok-an, di situ banyak yang goda. Nah, dia kesal lalu aniayalah istrinya," kata KBO Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya Ipda Agus Yusuf Suryana di Tasikmalaya, Rabu (8/10/2025).

Dia menuturkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu berlangsung di Kampung Ciasta, Desa Pageralam, Kecamatan Taraju pada 29 September 2025.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka sayatan akibat benda tajam di beberapa bagian tubuh.

Baca Juga:

Ipda Agus menyampaikan bahwa pengakuan tersangka tidak hanya masalah sering main Tiktok, tetapi juga selama ini istrinya selalu meminta cerai, sehingga membuat tersangka makin kesal yang berujung penganiayaan.

"Istrinya ini minta cerai, jadi, dia makin yakin istrinya ada selingkuhan, karena tidak tahan akhirnya terjadi perlakuan kasar," tuturnya,

Polres Tasikmalaya menangkap seorang pria menganiaya istri yang suka main medsos. Motifnya ada rasa cemburu dan kesal.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI