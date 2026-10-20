Pria Ditemukan Tewas di Rumah Pekanbaru, Anaknya Diamankan Polisi

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pria bernama Ruskamedi (61) ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Perumahan Perdana 1 Blok C Nomor 15, Jalan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, Senin (19/10/2026).

Korban ditemukan tergeletak di lantai ruang dapur, tepatnya di depan pintu kamar mandi.

Saat ditemukan, tubuh korban ditutupi selimut atau bed cover bermotif tulisan Barcelona berwarna merah dan biru.

Kasatreskrim Polresta Pekanbaru Shilton mengatakan jasad korban ditemukan sekitar pukul 17.45 WIB.

“Sebelum ditemukan meninggal, saksi yang merupakan tetangga korban mendengar keributan di halaman rumah korban,” kata Shilton, Selasa (20/10).

Saat itu, terlihat keponakan sedang memegang atau menahan anak korban bernama FH sambil meminta bantuan.

Salah seorang tetangga kemudian membantu menenangkan FH.

“Setelah situasi mereda, saksi mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah dan mendapati Ruskamedi telah meninggal dunia di ruang dapur,” lanjutnya.