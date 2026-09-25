Pria Hanyut di Sungai Sei Lapan Langkat Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - MEDAN — Seorang pria yang hanyut di Sungai Sei Lapan, tepatnya di Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan bersama Tim SAR Gabungan mengevakuasi korban bernama Herson Franki Hutauruk berusia 53 tahun yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tersebut.

"Korban ditemukan sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian pertama," ujar Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Jumat (25/9).

Dia mengatakan berdasarkan informasi yang diterima korban diduga hanyut diakibatkan terpeselet di pinggir Sungai Sei Lapan, pada Rabu (23/9).

Sebelumnya, kata dia, masyarakat, pemangku kebijakan terkait serta keluarga korban telah melakukan pencarian awal sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Basarnas Medan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Hery mengatakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan mengerahkan tujuh personel Tim Rescue beserta peralatan SAR menuju lokasi kejadian dan langsung berkoordinasi dengan Polsek Babalan serta BPBD Langkat. "Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban sekitar dua kilometer dari titik LKP," kata dia.

Setelah korban ditemukan, Tim SAR Gabungan langsung melakukan proses evakuasi. Selanjutnya korban diserahkan kepada pihak keluarga.

“Dengan ditemukannya korban dan selesainya proses evakuasi, korban diserahkan ke keluarga," sebut dia.