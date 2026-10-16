Pria Korban Penipuan Proyek di Cimenyan Bandung Ditemukan Pingsan Terikat Lakban

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria bernama Agung Hardiana (AH) ditemukan tak sadarkan diri dengan kondisi tangan dan mulut terikat lakban pada Kamis (15/10) malam. Korban diduga menjadi korban penipuan bermodus kerja sama proyek fiktif dengan kerugian mencapai Rp50 juta.

Polresta Bandung, Jawa Barat, melalui Polsek Cimenyan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit.

“Untuk info dari korban yang ditemukan itu dia punya kerja sama dengan diduga pelaku itu. Kemudian ada dimintai uang-uang sampai kurang lebih sampai 50 juta,” kata Kapolsek Cimenyan Kompol Deni Muhtamar, di Bandung, Jumat.

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Dirinya mengatakan korban bernama Agung Hardiana (AH) yang ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan terikat lakban tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Santo Yusuf pada Kamis (15/10) malam untuk mendapatkan pemeriksaan medis.

Berdasarkan keterangan awal korban, kerja sama tersebut diduga berkaitan dengan proyek yang belum diketahui secara pasti dengan modus diajak berkeliling Kota Bandung sebelum diberi minuman hingga tidak sadarkan diri.

Deni mengatakan korban ditemukan dengan kondisi tangan dan mulut terikat lakban, sedangkan kedua kakinya tidak terikat.

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Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, tidak ditemukan luka akibat kekerasan pada tubuh korban.

Setelah mendapatkan penanganan medis, korban telah sadar dan diperbolehkan pulang bersama keluarganya serta tidak merasa kehilangan barang-barang miliknya dalam kejadian tersebut.