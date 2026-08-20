Pria Lansia Tewas Terserempet Kereta di Tebet

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria lanjut usia (lansia) tewas terserempet KRL Commuter Line Lintas Bogor-Jakarta Kota di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Lansia tersebut diketahui berinisial I berusia 80 tahun.

"Benar, telah dilakukan pengecekan TKP (tempat kejadian perkara) diduga orang yang terserempet kereta listrik," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/8).

Dia menambahkan bahwa polisi telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan menangani kasus tersebut. Diketahui, warga yang menjadi korban dalam insiden tersebut merupakan pria lansia.

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Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 06.50 WIB di jalur rel kereta, tepatnya di Jalan Kebon Baru, RT 006/RW 006, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. "Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian, terlihat korban berjalan di sekitaran pinggir rel," ujar Joko.

Kemudian, melintas KRL dari arah Bogor menuju Jakarta, dan korban diketahui meninggal dunia di lokasi kejadian.

“Saat ini, jenazah korban dibawa ke rumah sakit," ungkap Joko.

Saat ini, layanan perjalanan Commuter Line Bogor Nomor 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota yang tertemper orang dan menyebabkan kerusakan pada sistem pengereman, itu sudah dijalankan kembali menuju Stasiun Manggarai.

Sementara itu, Commuter Line Tangerang Nomor 1914A relasi Duri-Tangerang yang tertemper sepeda motor di perlintasan tidak resmi antara Stasiun Rawabuaya-Batu Ceper juga sudah dioperasikan kembali.