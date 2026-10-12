Pria Lompat ke Laut di Bakauheni Ditemukan, Begini Kondisinya

jpnn.com - LAMPUNG SELATAN - Seorang pria bernama Rustana Siregar (38) yang dilaporkan melompat ke laut di Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, ditemukan Tim SAR Gabungan. Warga Cilegon, Banten, itu ditemukan dalam kondisi selamat pada hari kedua operasi pencarian.

Kepala Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara mengatakan penemuan korban berawal dari laporan warga Pulau Kandang, yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim SAR gabungan dengan melakukan evakuasi.

“Korban ditemukan pada pukul 13.05 WIB setelah warga Pulau Kandang melaporkan penemuan korban. Tim SAR Gabungan kemudian melakukan evakuasi dan membawa korban ke Muara Pilu,” kata Rezie di Lampung Selatan, Senin (12/10).

Operasi pencarian dan evakuasi melibatkan Basarnas, Polair Polda Lampung, Polair Polres Lampung Selatan, TNI dari Kalianda, serta nelayan setempat yang dipimpin Kauni. Pihak keluarga korban juga turut berkoordinasi dalam proses pencarian.

Setelah dievakuasi, korban selanjutnya ditangani melalui koordinasi antara Tim SAR Gabungan dan pihak keluarga.

Sebelumnya, Pos SAR Bakauheni menerima laporan kondisi membahayakan manusia (KMM) pada Minggu (11/10), sekitar pukul 01.10 WIB, terkait seorang pria yang diduga melompat ke laut di sekitar Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

Berdasarkan informasi awal, korban datang ke area pelabuhan menggunakan mobil, kemudian keluar dari kendaraan, melompati pagar pembatas dermaga, dan melompat ke laut.

Peristiwa tersebut diketahui oleh Eno Sardiono, adik sepupu korban, yang kemudian melaporkannya kepada petugas PT ASDP Indonesia Ferry untuk diteruskan kepada Pos SAR Bakauheni.