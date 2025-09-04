Pria Melompat dari Jembatan di Bone Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - MAKASSAR - Seorang warga berinisial MN (45) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, seusai diduga nekat melompat dari jembatan ke sungai di Desa Watu, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Rabu (3/9) sore.

"Setelah tiga jam dilakukan pencarian, jenazah korban telah ditemukan Tim SAR Gabungan pada jarak 10 meter dari lokasi terjatuhnya korban," kata Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar, Andi Sultan.

Seusai ditemukan, jasad korban dievakuasi dari sungai dan telah diserahkan kepada keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Operasi SAR pun dinyatakan ditutup.

Baca Juga: Pria Melompat dari Jembatan Teluk Kendari Ditemukan Tewas

"Korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Kami menyampaikan terima kasih untuk potensi SAR yang tergabung dalam tim atas pelaksanaan operasi hari ini," ungkapnya.

Dari informasi yang diperoleh, korban diketahui merupakan warga Desa Waji, Kecamatan Tellusettinge, Kabupaten Bone. Saksi mata melihat korban pagi tadi tiba-tiba meloncat dari jembatan tersebut.

Atas informasi tersebut, Tim Basarnas yang menerima kabar adanya warga hilang diduga tenggelam di sungai setempat menurunkan tim untuk melakukan operasi penyelamatan.

Baca Juga: KPK Panggil Mulyadi Widjojo Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT Jembatan Nusantara

Keterangan dari saksi mata, sempat melihat korban melompat dari jembatan dan warga berusaha mencegah, tetapi terlambat karena MN lebih dahulu terjun ke sungai.

Pencarian dibagi menjadi tiga tim. Adapun tim satu menggunakan perahu karet menuju hilir sungai. Tim dua menggunakan perahu karet dengan membuat ombak buatan dari sekitar bawah jembatan.