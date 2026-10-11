Pria Melompat ke Laut di Bakauheni, Tim SAR Langsung Bergerak

jpnn.com - LAMPUNG SELATAN - Seorang pria dilaporkan melompat ke laut di sekitar Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Minggu (11/10), sekitar pukul 01.10 WIB.

Tim Search and Rescue (SAR) yang mendapatkan laporan atas kejadian itu langsung melakukan pencarian terhadap korban yang diketahui bernama Dedi Rustana Siregar (38), warga Cilegon, Banten.

“Setelah menerima laporan,, tim Pos SAR Bakauheni bergerak menuju lokasi setelah berkoordinasi dengan kantor pencarian dan pertolongan Lampung serta pelapor,” kata Kepala Pos SAR Bakauheni Rezie Kuswara di Lampung Selatan, Minggu (11/10).

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Dia mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai kondisi membahayakan manusia (KMM) tersebut dan mengerahkan personel untuk menuju lokasi kejadian.

Rezie menjelaskan kronologi awal kejadian, saat itu korban tiba di area Dermaga 7 Eksekutif Pelabuhan Bakauheni menggunakan mobil.

Korban kemudian keluar dari kendaraan, melompati pagar pembatas dermaga, lalu masuk ke laut.

Kejadian tersebut diketahui oleh Eno Sardiono, yang merupakan adik sepupu korban.

Saksi kemudian melaporkan peristiwa itu kepada petugas PT ASDP Indonesia Ferry untuk diteruskan kepada Pos SAR Bakauheni.