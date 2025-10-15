menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata

Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata

Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pria berinisial H (53) yang mengaku sebagai habib dan meminta paksa tiga sarung milik santri diamankan di Mako Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/10/2025). ANTARA/HO-Polres Bogor

jpnn.com - Personel Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial H (53) yang mengaku habib.

Pria itu awalnya diamankan warga setelah meminta paksa tiga sarung milik santri di salah satu pesantren di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong.

Aksi pelaku sempat membuat warga resah hingga pelaku akhirnya diamankan aparat pada Selasa.

Baca Juga:

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin menjelaskan, kasus bermula ketika pelaku datang ke pesantren pada Sabtu (11/10) malam, mengaku sebagai seorang habib dan meminta sarung dari para santri dengan dalih untuk keperluan ibadah.

"Karena merasa segan dan menghormati statusnya sebagai habib, para santri memberikan tiga sarung bekas yang diminta. Namun, setelah itu warga mulai curiga dan menelusuri kebenaran pengakuan pelaku," kata Didin di Bogor.

Setelah dilakukan penelusuran, warga menemukan bahwa pria tersebut tidak memiliki garis keturunan habaib seperti yang diakuinya.

Baca Juga:

Informasi keberadaan pelaku diketahui berada di wilayah Caringin, sehingga warga bersama tokoh agama setempat berinisiatif mencari dan menemuinya.

Selain itu, saat ditanyai mengenai silsilah habaib, pelaku tidak mampu menjawab dengan jelas.

Seorang pria bernama Heru (53) yang mengaku habib bikin resah saat mendatangi sebuah pondok pesantren di Cigombong. Faktanya ternyata.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI