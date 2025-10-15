Pria Mengaku Habib Bikin Resah Warga di Cigombong, Pelaku Ternyata

jpnn.com - Personel Polsek Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menangkap seorang pria berinisial H (53) yang mengaku habib.

Pria itu awalnya diamankan warga setelah meminta paksa tiga sarung milik santri di salah satu pesantren di Desa Ciburuy, Kecamatan Cigombong.

Aksi pelaku sempat membuat warga resah hingga pelaku akhirnya diamankan aparat pada Selasa.

Kapolsek Cijeruk AKP Didin Komarudin menjelaskan, kasus bermula ketika pelaku datang ke pesantren pada Sabtu (11/10) malam, mengaku sebagai seorang habib dan meminta sarung dari para santri dengan dalih untuk keperluan ibadah.

"Karena merasa segan dan menghormati statusnya sebagai habib, para santri memberikan tiga sarung bekas yang diminta. Namun, setelah itu warga mulai curiga dan menelusuri kebenaran pengakuan pelaku," kata Didin di Bogor.

Setelah dilakukan penelusuran, warga menemukan bahwa pria tersebut tidak memiliki garis keturunan habaib seperti yang diakuinya.

Baca Juga: Korban Video Syur AI Skandal Smanse SMAN 11 Semarang Banyak Banget

Informasi keberadaan pelaku diketahui berada di wilayah Caringin, sehingga warga bersama tokoh agama setempat berinisiatif mencari dan menemuinya.

Selain itu, saat ditanyai mengenai silsilah habaib, pelaku tidak mampu menjawab dengan jelas.