menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pria Nyamar Jadi Wanita, AD Tertipu dengan Parasnya

Pria Nyamar Jadi Wanita, AD Tertipu dengan Parasnya

Pria Nyamar Jadi Wanita, AD Tertipu dengan Parasnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Barang bukti yang berhasil diamankan Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin (16/2/2026). ANTARA/HO-Polresta Kendari

jpnn.com, KENDARI - Satreskrim Polresta Kendari membekuk seorang pria berinisial LM (25), yang menyamar sebagai wanita menggunakan hijab untuk melakukan aksinya mencuri dua unit laptop di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Identitas pelaku diketahui berinisial LM, yang merupakan warga Kabupaten Muna, dan korbannya itu inisial AD yang merupakan warga Sulawesi Selatan," kata Kepala Satreskrim Polresta Kendari AKP Welliwanto Malau saat dihubungi, Senin.

Dia mengatakan penangkapan pelaku dilakukan Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari di sebuah BTN di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kendari, pada Senin (16/2) sekitar pukul 03.30 Wita.

Baca Juga:

Welliwanto menyebutkan hasil interogasi pelaku, dia mengakui jika dirinya menyamar menjadi seorang wanita dengan menggunakan hijab dan menyampaikan namanya adalah Dewi kepada korban.

Tertipu oleh parasnya, korban kemudian mengajak pelaku tersebut untuk datang ke indekos miliknya.

Saat itu mereka bersama-sama mengonsumsi minuman beralkohol hingga korban mabuk dan tertidur tak sadarkan diri, pada Minggu (15/2) sekitar pukul 04.00 Wita.

Baca Juga:

"Setelah korban tertidur, pelaku melakukan aksinya dengan mengambil dua laptop dan surat-surat penting milik korban," ujarnya.

Dia menyampaikan saat dilakukan penyelidikan, pelaku mengakui jika satu buah laptop milik korban telah digadaikannya seharga Rp 1,2 juta, sedangkan satu laptop lainnya disimpan di rumahnya.

AD tertipu dengan paras LM yang nyamar jadi wanita. Seusai minum miras, terjadilah...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI