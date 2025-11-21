Pria Paruh Baya di Palembang Dianiaya, Handphone Dirampas

jpnn.com - Pria paruh baya bernama Syahrul (75) di Palembang kehilangan satu unit Handphone merek Samsung A03.

Dia juga mengalami luka bengkak dan robek di kepala, luka lebam di wajah, luka sobek di hidung, luka robek di kening dan pelipis matanya.

Tak terima, anak korban bernama Shofia Laila (39) melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang, Jumat (21/11/2025).

Di hadapan petugas, Shofia menerangkan bahwa peristiwa yang dialami ayahnya itu terjadi di Jalan KH Balqi, Banten 2, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang, Kamis (20/11/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

"Awalnya itu ayah sedang berjalan kaki mau ke rumah adiknya, di jalan dia dihampiri oleh seorang pria tak dikenalnya memakai motor. Lalu ditawari untuk diantar ke tempat tujuan. Ayah saya mau, dan naik ke motor itu," terang Shofia.

Setelah ayahnya naik ke motor terlapor, kata Shofia, di tengah perjalanan terlapor menghentikan sepeda motornya dan merampas handphone Syahrul yang sedang dipegang.

"Menurut ayah, dia sempat melawan untuk mempertahankan Handphonenya, tetapi terlapor itu langsung menganiaya ayah, sepertinya pakai senjata tajam. Lalu terlapor mengambil Handphone ayah. Kemudian kabur meninggalkan ayah dengan kepala dan muka berdarah," kata Shofia.

Menurut Shofia, ayahnya saat itu langsung meminta pertolongan warga sekitar untuk dibawa ke Rumah Sakit.