Pria Paruh Baya Hilang di Sungai Musi, Tim SAR Gabungan Bergerak

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pria paruh baya dilaporkan hilang di aliran Sungai Musi, Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, sejak Selasa (6/10).

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstain mengatakan laporan mengenai musibah tersebut diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Palembang pada Rabu (7/10), sekitar pukul 05.15 WIB.

Tim SAR Gabungan yang mendapatkan laporan kejadian itu langsung bergerak melakukan pencarian terhadap korban yang diketahui bernama Rohim (48) tersebut.

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"Setelah mendapatkan informasi, personel langsung dikerahkan menuju lokasi untuk menggelar operasi pencarian dan pertolongan," katanya di Palembang, Sumsel, Rabu (7/10).

Dia mengungkapkan bahwa kejadian bermula pada Selasa (6/10) sekitar pukul 17.00 WIB ketika korban berpamitan kepada keluarga untuk menjala ikan di sungai.

Saat sedang beraktivitas, korban diduga terpeleset kemudian jatuh dan terseret derasnya arus Sungai Musi hingga akhirnya tenggelam.

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Raymond mengatakan bahwa pencarian korban dilakukan dengan mengutamakan keselamatan seluruh personel di lapangan. “Ini mengingat kondisi arus Sungai Musi cukup deras," katanya.

Dia menjelaskan metode pencarian terbagi menjadi dua sektor utama. Tim penyelam melakukan penyelaman di sekitar lokasi awal tempat korban diduga jatuh. Tim lainnya menyisir permukaan air secara visual menggunakan perahu karet guna memperluas jangkauan area pencarian.