Pria PNS di OKI Tewas Ditikam Wanita Pakai Pisau, Begini Kejadiannya
jpnn.com - Pria pegawai negeri sipil (PNS) berinisial A (32) tewas setelah ditikam seorang wanita menggunakan senjata tajam di depan Masjid At-Taqwa, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Senin (21/9/2026).
Korban mengalami sejumlah luka akibat serangan tersebut hingga akhirnya terjatuh dan tewas di lokasi kejadian.
Satreskrim Polres OKI bersama Polsek Kayuagung yang menerima informasi kejadian langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Polisi kemudian mengamankan seorang perempuan berinisial DLA yang diduga sebagai pelaku.
Dari hasil pemeriksaan awal, peristiwa tersebut diduga bermula saat DLA mendatangi Kantor Inspektorat dan menemui korban.
Pertemuan tersebut berkaitan dengan permintaan bantuan biaya pengobatan anak DLA. Namun, pembicaraan kemudian berkembang menjadi perselisihan.
Dalam situasi tersebut, DLA diduga mengambil pisau yang dibawanya dari dalam tas dan menikam korban.
Polisi kemudian mengamankan pisau sepanjang sekitar 30 sentimeter dan pakaian korban sebagai barang bukti.
Seorang PNS di OKI berinisial A (32) tewas setelah diserang wanita menggunakan senjata tajam di depan Masjid At-Taqwa. Begini masalahnya.
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