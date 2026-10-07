Pria Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - PALEMBANG - Pria bernama Rohim (48) ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Musi, Desa Muara Lintang Baru, Kecamatan Pendopo Barat, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.
Korban ditemukan Tim SAR Gabungan pada Rabu (7/10) sekitar pukul 13.15 WIB tidak jauh dari lokasi kejadian.
“Selanjutnya korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Raymond Konstantin, Rabu (7/10).
Raymond menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi.
“Kami atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Rohim. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” ucap Raymond.
Dia menambahkan bahwa dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR dinyataka selesai.
Seluruh unsur SAR Gabungan kembali ke satuan masing-masing.
Raymond menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR, mulai dari TNI/Polri, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, serta seluruh personel Basarnas Kantor SAR Palembang.
Pria yang tenggelam di Sungai Musi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
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