Pria Tewas Bersimbah Darah di Konter Pulsa Bandung, Mayat Penuh Luka Tusuk

Pria Tewas Bersimbah Darah di Konter Pulsa Bandung, Mayat Penuh Luka Tusuk

Pria Tewas Bersimbah Darah di Konter Pulsa Bandung, Mayat Penuh Luka Tusuk
Jasad pria diduga korban pembunuhan diangkut petugas Inafis Polrestabes Bandung dari konter pulsa di Jalan Sukamulya, Kota Bandung, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya.

Mayat ditemukan di konter pulsa yang terletak di Jalan Sukamulya, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung pada Jumat (7/11/2025).

Pantauan JPNN di lokasi kejadian, petugas Inafis Polrestabes Bandung datang ke lokasi dan menggelar olah TKP. Proses identifikasi mayat juga dilakukan yang melibatkan tim Biddokkes. 

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton mengatakan, pihaknya menerima laporan adanya seorang pria meninggal dunia sekitar pukul 08.00 WIB.

Korban diketahui berjenis kelamin laki-laki dengan usia berkisar 21 tahun. 

"Tadi laporan diterima pukul 8 dan kami polisi sudah melakukan olah TKP dan memang benar ditemukan adanya seorang laki-laki umur lebih kurang 21 tahun meninggal dunia," kata Anton saat ditemui di TKP.

Anton menjelaskan, polisi masih menyelidiki untuk mengetahui penyebab kematian. Namun, dugaan sementara korban tewas karena dibunuh.

Pasalnya, ditemukan sejumlah luka terbuka dan penuh sayatan di bagian tubuhnya. 

Seorang pria ditemukan tewas penuh luka tusuk di konter pulsa di Jalan Sukamulya, Kota Bandung. Polisi selidiki indikasi dugaan pembunuhan.

