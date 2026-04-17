Pria Tewas di Cinambo, Saksi Melihat Sesuatu di Dekat Kamar Mandi

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria berinisial M (40 tahun) ditemukan tewas, diduga akibat penganiayaan atau pembacokan di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung pada Jumat (17/4) dini hari.

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku.

"Telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan atau pembacokan mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh orang tidak kenal," kata Kanit Reskrim Polsek Cinambo Iptu Mulyana Winata.

Kejadian tersebut pertama kali diketahui setelah seorang warga mendengar keributan di lokasi.

Warga kemudian memberi tahu aparat kewilayahan hingga sampai kepada petugas kepolisian.

"Sebelum kejadian, saksi melihat di dekat kamar mandi ada sepeda motor. Namun, setelah diketahui kejadian tersebut sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula," ujarnya.

Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi. Petugas juga mengumpulkan barang bukti serta menghubungi tim Inafis untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

"Saksi sedang diperiksa, termasuk CCTV yang ada di lokasi," tuturnya.