Pria Tewas Muka Terbungkus Plastik di Bandarlampung

jpnn.com, BANDARLAMPUNG - Pria ditemukan tak bernyawa di sebuah indekos Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandarlampung, Lampung.

Kondisi korban dengan wajah terbungkus plastik. Polisi masih mengusut penyebab kematian pria itu.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan memperdalam kasus kematian tersebut," kata Kasatreskrim Polresta Bandarlampung Kompol Gigih Andri Putranto, Minggu.

Dia mengatakan berdasarkan hasil rekaman CCTV di kosan tersebut pada waktu kejadian, tidak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut bersama korban.

"Rekaman CCTV tidak ada orang lain masuk kamar itu, hanya korban sendiri," kata dia.

Dia pun mengatakan bahwa saat ini polisi masih memintai keterangan saksi-saksi dan melakukan identifikasi terhadap hal-hal lainnya untuk dapat menyimpulkan peristiwa tersebut.

"Tidak ada luka dan tanda-tanda kekerasan di bagian badan korban. Namun, terdapat luka lebam di bagian mukanya," kata dia.

Sementara itu, warga Bandarlampung yang menjadi saksi mata, Agus menyampaikan bahwa saat membuka pintu kosan, korban tersebut sudah tidak bernyawa dengan posisi wajah terbungkus plastik.