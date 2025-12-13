Pria Tewas Tersetrum Listrik di Jakarta Utara, Jasad Dievakuasi dari Atas Plafon Ruko

menu
Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi jasad pria yang tersetrum di plafon ruko di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (13/12) dini hari WIB. (ANTARA/HO-Gulkarmat).

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria berinisial SA (42) tewas tersetrum listrik di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama Blok BA, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu dini hari WIB. 

“Korban ditemukan di atas plafon ruko, kondisi meninggal dunia,” kata Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Gatot Sulaeman di Jakarta, Sabtu (13/12). 

Jasad pria tersebut telah dievaluasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara. Gatot mengatakan petugas mendapatkan informasi mengenai pria tewas tersebut sekitar pukul 03.30 WIB, dan langsung bergerak menuju lokasi kejadian.

Petugas tiba di lokasi pada pukul 03.52 WIB dan segera mengevakuasi jasad korban di atas plafon ruko itu.

Berdasarkan keterangan saksi, korban saat itu sedang memasang sambungan kabel instalasi listrik di atas plafon bersama dirinya.

“Saksi ini melihat saat korban tersetrum, tetapi tidak berani menolong,” ujar Gatot.

Saksi kemudian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi korban.

“Alhamdulillah, evakuasi berhasil dilakukan dengan aman dan selesai pukul 05.30 WIB,” ungkap Gatot. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

