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Pria Tusuk Leher Hingga Perut Mantan Pacar di Bandung, Begini Kronologinya

Pria Tusuk Leher Hingga Perut Mantan Pacar di Bandung, Begini Kronologinya
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Ilustrasi - Garis polisi di TKP penusukan. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com, BANDUNG - Aksi brutal JCS (37 tahun) terhadap mantan pacarnya, RT (35), menggemparkan warga Gang H Idris, Jalan Cipedes Tengah, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung.

Pelaku tega menusuk korban secara membabi buta menggunakan pisau hingga wanita tersebut mengalami luka berat di bagian leher dan perut, Sabtu (24/10/2026) malam.

Penganiayaan tersebut diduga dipicu persoalan asmara. Kapolsek Sukajadi Kompol Firdaus Iskandarsyah membenarkan adanya informasi insiden penganiayaan berat itu. Dia menyebut pelaku telah menyiapkan senjata tajam sebelum menemui korban.

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"Awalnya pelaku yang merupakan mantan pacar korban terlibat cekcok. Pelaku lalu melakukan penganiayaan dengan cara menusuk secara acak ke arah perut dan leher korban menggunakan pisau yang telah dibawanya," kata Firdaus saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Akibat tusukan benda tajam tersebut, korban menderita luka parah di bagian leher dan perut.

Korban yang terkulai lemas segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

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"Korban mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke RS Hasan Sadikin Bandung untuk penanganan medis," tuturnya.

Pelaku yang hendak melarikan diri ditangkap oleh warga. Setelahnya pelaku diserahkan ke pihak kepolisian. Polisi juga mengamankan beserta barang bukti berupa pisau yang digunakan saat beraksi.

Seorang pria ditangkap setelah menusuk mantan kekasihnya secara brutal di bagian leher dan perut. Polisi mengungkap motifnya ini.

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