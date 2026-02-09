Pria yang Dituduh Pikul Mayat di Tambora Sudah Diperiksa Polisi, Ternyata

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pria yang diduga memikul mayat terbungkus karung di wilayah Krendang, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu (7/2) malam sekira pukul 18.58 WIB, ternyata menjadi korban salah tuduh.

Setelah ditelusuri pihak kepolisian, ternyata pria tersebut membawa seekor biawak hidup, bukannya mayat.

"Iya, biawaknya itu masih hidup. Karena enggak ada duit, dia jalan kaki (pikul biawaknya)," kata Kasat Reskrim Polsek Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan Sipayung saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin.

Berdasarkan hasil penyelidikan, pria itu rupanya membeli biawak itu di salah satu pasar hewan di kawasan Petojo untuk dipelihara. "Ya kan di pasar hewan itu ada, yang jual-beli gitu. Mau dipelihara," jelas Arfan.

Pihaknya pun telah menemui langsung pria yang ada dalam video viral itu di kontrakannya.

"Polisi mendatangi ke tempat kontrakannya, diklarifikasi. Dia menggunakan baju sesuai dengan yang di video itu. Ya sudah, benar. Jadi tidak kami bawa ke Polsek, hanya klarifikasi karena tidak ada pelanggaran juga kan. Memang dia mau pelihara," tuturnya.

Arfan pun memastikan tidak ada tindak pidana yang dilakukan pria itu. "Dia ingin merawat aja. Jadi istilahnya kerjanya (pekerjaan pria itu) ya bisa dibilang macam-macam lah, enggak menetap," tutur Arfan.

Sementara itu, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @infojakbar24, pria itu mengenakan baju kaus lengan panjang berwarna hitam, celana jins sobek serta sepatu berwarna hitam, tanpa sama sekali menutup wajahnya.