Pria yang Hilang di Hutan Asahan Ditemukan Selamat
jpnn.com - Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan melalui Pos SAR Tanjung Balai Asahan berhasil menemukan pria usia 27 tahun yang hilang di Kawasan Hutan Kolam, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Jumat (31/7).
Kepala Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan Hery Marantika mengatakan korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama tiga hari atau saat diterima laporan adanya orang hilang.
"Korban bernama Adeuan Nasution ditemukan dalam kondisi selamat," kata Hery dalam keterangan resmi yang diterima di Medan, Minggu (2/8/2026).
Awalnya korban dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di hutan tersebut. Pihak keluarga yang mengetahui korban belum kembali dan tidak dapat dihubungi kemudian melakukan pencarian secara mandiri.
Informasi mengenai kejadian tersebut selanjutnya diterima oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan melalui Pos SAR Tanjung Balai Asahan.
"Menindaklanjuti laporan tersebut, personel SAR segera dikerahkan untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban," kata dia.
Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan melakukan penyisiran kawasan hutan yang memiliki vegetasi yang cukup lebat.
Setelah melakukan pencarian secara intensif, Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan melalui Pos SAR Tanjung Balai Asahan berhasil menemukan pria yang hilang di Kawasan Hutan Kolam, Asahan.
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