Pria yang Memperbudak Perempuan Indonesia di Melbourne Dipenjara Empat Tahun
Seorang pria yang menjadikan perempuan Indonesia sebagai budak di Melbourne akan menjalani hukuman penjara setidaknya selama empat tahun.
Chee Kit Chong, warga negara Malaysia berusia 47 tahun, menganiaya perempuan yang berusia 60-an tersebut serta membiarkannya kelaparan antara bulan Februari dan Oktober 2022.
Ketika itu, perempuan tersebut tinggal bersama Chong dan keluarganya di rumah mereka di Point Cook.
Awal tahun ini, Chong dinyatakan bersalah atas tuduhan sengaja mempekerjakan orang sebagai budak dan melakukan penganiayaan, sementara istrinya, Angie Liaw, dibebaskan dari segala tuduhan.
Jumat pekan lalu, Hakim Michael Cahill menjatuhkan hukuman total enam tahun penjara kepada Chong karena memaksa perempuan tersebut melakukan pekerjaan rumah dalam kondisi perbudakan dan menganiayanya setidaknya satu kali.
Hakim menggambarkan perlakuan kejam Chong terhadap perempuan tersebut sebagai tindakan yang "tidak berperasaan dan bengis."
"Anda memperlakukannya layaknya seorang budak," ujar Hakim Cahill di persidangan pekan lalu (04/09).
"Artinya, Anda memanfaatkannya seperti barang milik Anda sendiri."
Chee Kit Chong dinyatakan bersalah karena dengan sengaja mempekerjakan budak serta melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan Indonesia yang berusia 60-an tahun
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemerintah Australia Usulkan Pengguna Medsos Bisa Pilih Algoritma Sendiri
- Abu Vulkanis Gunung Anak Krakatau Masih Menyebar, Warga Khawatir Soal Kesehatan
- Angka Penolakan Visa Pelajar ke Australia Mencapai Titik Tertinggi dalam 10 Tahun
- Pria Australia Mengakui Membunuh Perempuan Indonesia di Melbourne
- Kasus Keracunan MBG Terbaru Pekan Ini Menunjukkan 'Kegagalan Sistem'
- Kabut Asap Menyebabkan Lebih dari Sejuta Murid Indonesia Belajar dari Rumah