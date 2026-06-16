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Pria yang Pernah Menumbangkan Argentina Kini Pimpin Tunisia di Piala Dunia 2026

Pria yang Pernah Menumbangkan Argentina Kini Pimpin Tunisia di Piala Dunia 2026
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Herve Renard ditunjuk menjadi pelatih baru Tunusia di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Thaier Al Sudani.

jpnn.com - Piala Dunia 2026 baru berjalan satu pertandingan, tetapi Tunisia sudah membuat keputusan besar.

Kekalahan telak dari Swedia memaksa The Eagles of Carthage mengganti pelatih dan menunjuk Herve Renard sebagai nahkoda baru.

Federasi Sepak Bola Tunisia bergerak cepat setelah timnya dihajar Swedia dengan skor 1-5 pada laga perdana.

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Hasil tersebut sekaligus mengakhiri masa kerja Sabri Lamouchi yang bahkan belum genap enam bulan menangani Tunisia.

"Herve Renard dipastikan menjadi pelatih baru Tunisia setelah tercapai kesepakatan untuk menggantikan Sabri Lamouchi," tulis Federasi sepak bola Tunisia dilansir REUTERS.

Penunjukkan Renard bukan tanpa alasan. Pria asal Prancis itu memiliki rekam jejak mentereng di sepak bola internasional. Dia pernah mengantar Zambia dan Pantai Gading menjuarai Piala Afrika.

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Namanya makin mendunia saat menukangi Arab Saudi di Piala Dunia 2022.

Ketika itu, Renard membuat kejutan besar dengan membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina 2-1 pada laga pembuka fase grup. Menariknya, Tim Tango kemudian bangkit dan keluar sebagai juara dunia.

Baru satu laga di Piala Dunia 2026, Tunisia sudah membuat keputusan besar. Kekalahan telak dari Swedia berujung pada pergantian pelatih.

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