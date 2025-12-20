menu
JPNN.com » Daerah » Sumsel » Pria yang Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan Tak Bernyawa

Pria yang Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan Tak Bernyawa

Pria yang Tenggelam di Sungai Lematang Ditemukan Tak Bernyawa
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi jasad korban ke daratan, Sabtu (20/12/2025). Foto: Dokumen Basarnas Palembang.

jpnn.com, MUARA ENIM - Reno Saputra (32) warga Dusun II Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim yang dilaporkan tenggelam saat terjadi pengejaran oleh pihak kepolisian akhirnya ditemukan Tim SAR Gabungan, Sabtu (20/12/2025) sekitar pukul 07.10 WIB. 

Korban ditemukan mengapung di pinggir sungai dalam keadaan meninggal dunia tepatnya di Desa Belimbing atau sekitar radius 3 KM dari lokasi awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin membenarkan penemuan terhadap korban. 

"Benar sekitar pukul 07.10 WIB korban kami temukan dalam keadaan meninggal dunia," ungkap Raymond. 

Dengan ditemukannya korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup.

" Semua unsur SAR yang terlibat dalam proses pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing dengan ucapan terima kasih," ucap Raymond. 

Diberitakan sebelumnya kejadian berawal pada Kamis (18/12/25) sekitar pukul 16.00 WIB, korban bersama dua orang rekannya tiba-tiba panik terjun ke sungai saat terjadi pengejaran oleh pihak kepolisian terkait tindak kriminal. 

Dua orang rekan korban selamat sedangkan naas dialami korban tubuhnya terseret derasnya arus sungai hingga membuatnya tenggelam. (mcr35/jpnn) 

Reno Saputra (32) pria yang tenggelam di Sungai saat dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Cuci Hati

