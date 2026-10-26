Prihatin Atas Karhutla, Erika Carlina: Mudah-Mudahan Cepat Selesai
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Dia berharap agar permasalahan ini dapat segera menemukan titik terang dan cepat terselesaikan karena berdampak pada kehidupan masyarakat.
"Iya pasti dong, karena kan sekarang impactnya bukan cuma di kawasan tertentu saja, tapi sudah ya sampai ke negara orang kita dengarnya kan. Ya mudah-mudahan cepat cepat selesai, cepat ketemu solusinya," kata Erika Carlina di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
"Entah dari siapa pun, enggak minta dari pemerintah saja, dari orang-orang yang mampu, yang sanggup, yang punya waktu, yang punya kesempatan, sama-sama bantu. Dan ya aku juga turut prihatin sih untuk teman-teman di sana, Kalimantan dan sekitarnya," sambungnya.
Saat ditanya mengenai niatnya untuk melihat langsung kondisi di lokasi bencana, Erika Carlina tanpa ragu menyatakan kesiapannya.
Dia mengungkapkan keinginannya apabila ada pihak yang mengajaknya untuk berangkat ke sana demi memberikan dukungan secara langsung kepada para korban yang terdampak.
"Jujur aku mau. Kalau ada yang mau ngajakin aku, aku mau banget," ucap perempuan berusia 33 tahun itu.
Sebagai seorang ibu, Erika Carlina mengaku juga khawatir mengetahui asap dampak kebakaran hutan telah sampai ke Jakarta.
Aktris Erika Carlina mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap karhutla di Kalimantan.
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