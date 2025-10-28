Prihatin kepada Ammar Zoni, Ustaz Derry Sulaiman: Berat Banget Ujiannya
jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Derry Sulaiman turut prihatin dengan masalah yang dialami Ammar Zoni.
Dia menilai mantan suami Irish Bella itu tengah mendapat ujian hidup yang luar biasa.
"Ammar Zoni itu berat banget ujiannya, kehilangan ayahnya di penjara, rumah tangga berantakan, akhirnya bercerai, jauh dari anak. Dia perlu dirangkul," kata Ustaz Derry Sulaiman saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Mantan personel Betrayer itu sempat berjumpa sebelum Ammar Zoni dipindahkan ke Nusakambangan.
Ustaz Derry Sulaiman bertemu saat memberi ceramah di Rutan Salemba, tempat Ammar Zoni ditahan.
"Terakhir itu ada deep talk," jelas pendakwah berdarah Minangkabau itu.
Saat pertemuan, Ustaz Derry Sulaiman menjelaskan Ammar Zoni sempat menyampaikan curahan hati saat bertemu.
Menurutnya, salah satu yang diungkapkan pemain sinetron itu yakni keinginan untuk tobat.
