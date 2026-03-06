menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Legislatif » Prihatin Medsos Diisi Saling Mencaci, Dasco Serukan Persatuan Nasional

Prihatin Medsos Diisi Saling Mencaci, Dasco Serukan Persatuan Nasional

Prihatin Medsos Diisi Saling Mencaci, Dasco Serukan Persatuan Nasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak semua elemen bangsa, termasuk kelompok masyarakat sipil untuk memperkuat persatuan nasional.

Hal demikian dikatakan Dasco saat menghadiri sebuah acara peluncuran sebuah buku di Kampus ITB, Bandung, Kamis (5/3) kemarin. 

"Kita perlu persatuan nasional dan sumbangsih yang bukan omon-omon, itu yang kita minta kepada kawan-kawan masyarakat sipil sekalian," kata Dasco dikutip dari media sosial @raffinagit1717, Jumat (6/3).

Baca Juga:

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku prihatin dengan kondisi masyarakat sipil hari ini yang terpecah dan media sosial (medsos) dijadikan wadah mencaci satu sama lain.

"Sebab, pada hari ini masyarakat sipil kita tidak kompak, masyarakat sipil kita satu sama lain saling mencaci, satu sama lain saling mempertanyakan kebijakan pemerintah dengan tidak sehat, di medsos itu saya lihat sudah tidak sehat," kata dia dalam acara.

Legislator Dapil III Banten itu menyebut persatuan nasional sebenarnya menjadi satu hal yang dibutuhkan pemerintahan Presiden Prabowo mewujudkan janji politik.

Baca Juga:

Dasco tak mempermasalahkan bila masyarakat sipil menyuarakan kritik atau masukan, tetapi berharap hal itu disampaikan dengan semangat nasionalis dan dieertai niat baik.

"Kalau kita tanya, Prabowo hanya perlu satu persatuan nasional baik dalam mengkritisi, baik dalam memberikan ide maupun kemudian subangsih yang nyata," katanya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut kondisi masyarakat sipil saat ini terpecah dan medsos dijadikan wadah mencaci satu sama lain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI