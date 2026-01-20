Prilly Latuconsina Keluar dari Sinemaku Pictures, Begini Komentar Umay Shahab

jpnn.com, JAKARTA - Umay Shahab memberi komentar soal keputusan Prilly Latuconsina yang mundur dari Sinemaku Pictures.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Prilly Latuconsina yang sudah menjadi partner selama 6 tahun terakhir.

"Terima kasih Prilly Latuconsina untuk 6 tahun perjalanan yang menyenangkan. Selamat dan sukses untuk perjalanan-perjalanan berikutnya," ungkap Umay Shahab di kolom komentar akun Prilly Latuconsina di Instagram.

Diketahui, Prilly Latuconsina baru saja mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Dia melepas jabatan pemegang saham sekaligus anggota direksi dari rumah produksi yang didirikan sejak 2019 itu.

"Hari ini, secara resmi aku menyatakan pengunduran diriku dari Sinemaku Pictures, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai anggota direksi," ungkap Prilly Latuconsina melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/1).

Perempuan berusia 29 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya mundur dari Sinemaku Pictures.

Prilly Latuconsina mengaku ingin memiliki ruang untuk mewujudkan mimpi dan visi sendiri.