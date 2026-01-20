menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Prilly Latuconsina Pamit dari Sinemaku Pictures, Ini Alasannya

Prilly Latuconsina Pamit dari Sinemaku Pictures, Ini Alasannya

Prilly Latuconsina Pamit dari Sinemaku Pictures, Ini Alasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktris Prilly Latuconsina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Dia melepas jabatan sebagai pemegang saham sekaligus anggota direksi dari rumah produksi yang didirikan sejak 2019 itu.

"Hari ini, secara resmi aku menyatakan pengunduran diriku dari Sinemaku Pictures, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai anggota direksi," ungkap Prilly Latuconsina melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/1).

Baca Juga:

Perempuan berusia 29 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya mundur dari Sinemaku Pictures.

Prilly Latuconsina mengaku ingin memiliki ruang untuk mewujudkan mimpi dan visi sendiri.

"Keputusan ini lahir dari kebutuhan untuk memiliki ruang di mana aku dapat memikul tanggung jawab sepenuhnya atas visi dan suara kreatif yang ingin aku bangun," jelas pemain film Danur itu.

Baca Juga:

Menurut Prilly Latuconsina, mundur dari Sinemaku Pictures bukan akhir dari keterlibatan di belakang layar.

Dia mengaku sedang mencari kesempatan untuk mewujudkan karya yang lebih jujur.

Aktris Prilly Latuconsina mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI