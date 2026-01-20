Prilly Latuconsina Pamit dari Sinemaku Pictures, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina mengumumkan pengunduran diri dari rumah produksi Sinemaku Pictures.

Dia melepas jabatan sebagai pemegang saham sekaligus anggota direksi dari rumah produksi yang didirikan sejak 2019 itu.

"Hari ini, secara resmi aku menyatakan pengunduran diriku dari Sinemaku Pictures, baik sebagai pemegang saham maupun sebagai anggota direksi," ungkap Prilly Latuconsina melalui akun miliknya di Instagram, Senin (19/1).

Perempuan berusia 29 tahun itu kemudian mengungkap alasan dirinya mundur dari Sinemaku Pictures.

Prilly Latuconsina mengaku ingin memiliki ruang untuk mewujudkan mimpi dan visi sendiri.

"Keputusan ini lahir dari kebutuhan untuk memiliki ruang di mana aku dapat memikul tanggung jawab sepenuhnya atas visi dan suara kreatif yang ingin aku bangun," jelas pemain film Danur itu.

Menurut Prilly Latuconsina, mundur dari Sinemaku Pictures bukan akhir dari keterlibatan di belakang layar.

Dia mengaku sedang mencari kesempatan untuk mewujudkan karya yang lebih jujur.