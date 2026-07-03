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Prilly Latuconsina Ungkap Kebiasaan Bersama Sang Kekasih

Prilly Latuconsina Ungkap Kebiasaan Bersama Sang Kekasih
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Aktris Prilly Latuconsina. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina mengaku menjadikan membaca buku sebagai rutinitas bersama sang kekasih, Omara Esteghlal.

Kebiasaan itu menjadi cara keduanya untuk terus belajar sekaligus memperkaya sudut pandang.

Prilly mengungkapkan mengatakan memiliki target membaca sedikitnya satu buku setiap bulan.

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Buku yang telah dibaca kemudian didiskusikan bersama pasangannya.

"Biasanya saya setiap bulan itu targetin harus ada buku yang dibaca dan dibahas," kata Prilly, di Jakarta, baru-baru ini.

Saat ditanya moderator mengenai rekan diskusinya, Prilly menjawab, "Sama pasangan saya."

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Prilly mengungkapkan, kesamaan hobi membaca justru menjadi salah satu hal yang mempertemukannya dengan Omara Esteghlal.

"Kebetulan kami juga bertemu dan bisa bersama karena membaca buku yang sama," ujarnya.

Prilly Latuconsina ungkap kebiasaan uniknya saat bersama sang kekasih, Omara Esteghlal.

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