Prilly Latuconsina Ungkap Tantangan Perankan Risa Dalam Film Danur: The Last Chapter

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Prilly Latuconsina kembali membintangi film horor Danur: The Last Chapter.

Dia lantas mengungkapkan tantangannya secara emosional dalam memerankan karakter Risa dalam film Danur: The Last Chapter.

Sebagai informasi, film tersebut menjadi penutup dari rangkaian kisah dari Danur Semesta yang sebelumnya hadir lewat Danur: I Can See Ghost (2017), Danur 2: Maddah (2018), dan Danur 3: Sunyaruri (2019).

"Masih sampai syuting terakhir pun yang paling sulit adalah kadang tuh kalau baca skrip aku tuh bingung reaksi Risa kalau ketemu sama hantu tuh harus seperti apa begitu," ujar Prilly Latuconsina dalam peluncuran trailer dan poster film Danur: The Last Chapter di Agora Mall, kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Pasalnya, jarak waktu dari Danur ketiga dengan film terbarunya ini cukup jauh, yakni enam tahun.

Terlebih dalam Danur: The Last Chapter diceritakan bahwa karakter Risa akhirnya kembali bertemu dengan teman-teman hantunya.

Baca Juga: George Clooney Angkat Suara soal Kekejaman di Industru Film Hollywood

Sementara, Prilly sendiri tak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral di kehidupan nyata, sehingga dia merasa tertantang untuk mendalami karakternya dalam film terbarunya tersebut.

"Jadi, sudah lama enggak syuting, sudah lama enggak ngobrol sama Teh Risa. Ada beberapa adegan tuh yang kayak, 'bagaimana ya perasaan Risa pas ketemu lagi sama Peter Cs (teman hantu)?'. Atau 'bagaimana perasaan Risa ketika ketemu sama hantu yang mukanya seram? Takut enggak ya atau enggak?," tuturnya.