Prim-A Lanjutkan Kampanye Generasi Prima 2026, Ajak Pemuda Sebarkan Kebaikan

jpnn.com, JAKARTA - PT Sinar Sosro Gunung Slamat yang merupakan produsen air mineral merek Prim-A kembali meluncurkan Kampanye Generasi Prima 2026, gerakan yang mengajak generasi muda mewujudkan kepedulian melalui tindakan nyata bagi lingkungan dan sesama.

Melanjutkan kampanye yang dimulai pada 2025, tahun ini Generasi Prima membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan menyebarkan kebaikan.

Peluncuran kampanye ditandai dengan Beach Clean Up di Ancol, Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2026 yang menjadi rangkaian awal kegiatan sepanjang Oktober hingga November 2026.

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, kegiatan ini mengajak generasi muda menunjukkan bahwa kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Generasi Prima terinspirasi dari nilai “Niat Baik, Hasil Baik” yang telah lama menjadi bagian dari perjalanan Sosro dan diwujudkan melalui berbagai kegiatan internal yang melibatkan manajemen dan karyawan.

Melalui Generasi Prima, semangat tersebut diperluas dengan mengajak generasi muda dan masyarakat melakukan aksi yang memberi manfaat bagi lingkungan dan sesama.

“Alam telah sangat banyak memberikan kebaikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kebaikan itu kita jaga dan meneruskannya kepada konsumen khususnya generasi muda. Dalam rangkaian Beach Clean Up, sampah yang terkumpul akan dikelola oleh Ancol dan Sosro DAURI (Daur Untuk Negeri) lalu Generasi Prima yang ikut serta pada kegiatan ini akan diberikan edukasi memilah kemasan bekas pakai sejak dari sumber, seperti botol plastik, kotak karton minuman, dan alat makan sekali pakai. Serta diperkenalkan pada proses pemanfaatan kembali material hasil daur ulang," kata Head of Marcomm dan PR Sinar Sosro Gunung Slamat Devyana Tarigan.

"Sampah karton, misalnya, dapat diolah menjadi material PolyAl yang kemudian dimanfaatkan menjadi produk bernilai guna, seperti meja sekolah dan kotak pengumpul sampah (dropbox). Dengan demikian, Beach Clean Up tidak berhenti pada mengumpulkan sampah, tetapi juga mengenalkan kepada generasi muda bagaimana sampah dapat dipilah, dikelola, dan dimanfaatkan kembali. Kami percaya siapa pun dapat memulai dari tindakan sederhana, dan ketika semakin banyak orang ikut bergerak, manfaat yang dihasilkan juga semakin besar,” sambung Devyana Tarigan.