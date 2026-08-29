Primarox 2026 Hadirkan Hybrid Fitness Race, Menyatukan Sipil, TNI, dan Polri

jpnn.com - JAKARTA - Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Primarox 2026 hadir sebagai ajang hybrid fitness race.

Event tersebut rencananya mempertemukan masyarakat umum (sipil), anggota TNI dan Polri, dalam satu arena kompetisi yang mengedepankan sportivitas, kebersamaan, dan semangat hidup aktif.

Primarox 2026 menawarkan pengalaman kompetisi yang berbeda dari fitness race pada umumnya, mengusung konsep yang memadukan lari, berbagai tantangan workout, dan juga pengalaman militer.

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Peserta tidak hanya ditantang untuk berlari dan menyelesaikan berbagai workout, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan fisik yang terinspirasi dari aktivitas dan perlengkapan dalam latihan militer.

Salah satu elemen yang menjadi pembeda Primarox adalah hadirnya ammo box dan tire flip challenge sebagai bagian dari rangkaian tantangan di dalam race.

Penggunaan elemen tersebut memberikan pengalaman yang lebih variatif sekaligus menghadirkan nuansa military experience yang menjadi karakter Primarox.

Berbeda dengan kompetisi yang secara khusus diperuntukkan bagi atlet atau personel militer, Primarox 2026 terbuka bagi masyarakat umum dengan berbagai tingkat kemampuan.

Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta. Primarox menyediakan total kuota hingga 3.500 racer yang terbagi ke dalam tiga divisi, yaitu Single, Double, dan Relay.